UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волновахи больше не существует, а бойцы ВСУ заняли позиции в Мариуполе, - глава ОВА

Фото: Волновахи больше не существует, а бойцы ВСУ заняли позиции в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные контролируют ситуацию в ключевых городах, в том числе и в Мариуполе. Однако, Волноваху оккупанты почти уничтожили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, сегодня обстрелы идут по всей линии разграничения:

  • Авдеевка;
  • Очеретино;
  • Торецьк;
  • Угледар.

"Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил Украины", - добавил Кириленко.

Однако, как отметил председатель ОВА, украинские военные покинули Волноваху из-за того, что города фактически не существует вследствие уничтоженной инфраструктуры и зданий.

"Поэтому ВСУ перебазировались на другие позиции. Другие населенные пункты, в том числе многострадальный Мариуполь, держатся украинскими вооруженными силами", - отметил Кириленко.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина