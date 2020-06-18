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На Вольногорском ГМК возобновился производственный процесс

Новости » Промышленность     18.06.2020 - 16:51
На Вольногорском ГМК возобновился производственный процесс
ФотО: ОГХК (из открытых источников)

За период простоя Вольногорского ГМК руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов

Вольногорский ГМК, входящий в структуру Объединенной горно-химической компании, восстановил производственный процесс. Возобновление работы стало возможным благодаря активной работе ОГХК над заключением новых контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

Сообщается, что за период простоя Вольногорского ГМК руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с которым обеспечит надежный сбыт продукции в ценовом диапазоне средних и выше среднего рыночных цен. После назначения нового руководства ОГХК любые контракты заключаются только с проверенными контрагентами на условиях предоплаты и без возможностей отсрочек платежей.

"Сейчас у нас уже есть достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных сроков", - сообщил заместитель врио главы правления ОГХК Артур Сомов.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая врио главы правления ОГХК Питер Дэвис с целью ликвидации коррупционных схем подписал указ о прекращении всех отгрузок продукции предприятия, поскольку контракты, заключенные бывшим менеджментом, предполагали реализацию продукции по заниженным ценам, а также существовал риск неполучения денег за нее.

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В структуру ОГХК входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. Активы ОГХК по итогам 2018 года оценены в 3,4 млрд грн.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ОГХКпромышленность
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