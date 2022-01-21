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Волна "Омикрона" в Украине: Кузин прогнозирует до 60 тысяч случаев COVID в сутки

Автор: Иванна Шовкун

Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кузина для LIGA.Life.

Кузин заявил, что в следующем месяцн могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца - на 20-25 февраля.

"Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами... По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидается также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым спадом до 1 апреля", - отметил он.

Кузин подчеркнул, что по опыту других стран волна "Омикрона" нарастает в течение 1-1,5 недели максимум. Однако спад заболеваемости тоже происходит быстро.

"По сути это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры", - сказал главный санврач.

Напомним, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 20 156 человек. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

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