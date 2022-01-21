ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Волна "Омикрона" в Украине: Кузин прогнозирует до 60 тысяч случаев COVID в сутки

Новина українською →
Украина, Пятница 21 января 2022 13:42
Волна "Омикрона" в Украине: Кузин прогнозирует до 60 тысяч случаев COVID в сутки Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кузина для LIGA.Life.

Кузин заявил, что в следующем месяцн могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца - на 20-25 февраля.

"Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами... По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидается также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым спадом до 1 апреля", - отметил он.

Кузин подчеркнул, что по опыту других стран волна "Омикрона" нарастает в течение 1-1,5 недели максимум. Однако спад заболеваемости тоже происходит быстро.

"По сути это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры", - сказал главный санврач.

Напомним, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 20 156 человек. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Украина
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ