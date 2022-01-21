Хвиля "Омікрону" в Україні: Кузін прогнозує до 60 тисяч випадків COVID на добу

Головний санлікар Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні під час спалаху "Омікрона". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кузіна для LIGA.Life .

Кузін заявив, що наступного місяця можуть реєструвати по 59 тисяч випадків інфікування COVID-19 на день. А найвищі показники захворюваності він прогнозує на кінець місяця - на 20-25 лютого.

"Я назвав би це досить оптимістичними прогнозами... За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з досить швидким спадом до 1 квітня", - зазначив він.

Кузін наголосив, що за досвідом інших країн хвиля "Омікрону" наростає протягом 1-1,5 тижня максимум. Проте спад захворюваності також відбувається швидко.

"По суті, це хвиля на півтора місяці максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об'єктів критичної інфраструктури", - сказав головний санлікар.