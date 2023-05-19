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Воллес заявив про загрозу більш масштабного конфлікту до кінця десятиліття

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П'ятниця 19 травня 2023 13:36
Воллес заявив про загрозу більш масштабного конфлікту до кінця десятиліття Фото: Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про ризик спалаху більш масштабного глобального конфлікту до кінця десятиліття.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде більш важливою для нашого життя", - заявив міністр.

Воллес акцентував на важливості розробки чіткого графіка збільшення військових витрат до 2,5% ВВП.

Міністр заявив про ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення на територію України, а також про загрозу "зростання Китаю" й поширення екстремізму в Африці.

"Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу... Нам усім треба бути готовими до цього", - заявив Воллес та додав, що світ переживає "кінець аномального періоду після холодної війни".

НАТО готується до ризику війни з Росією

Варто додати, що, згідно з даними Reuters, під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери країн-членів планують затвердити тисячі сторінок секретних військових планів, які описуватимуть відповідь у разі російського нападу на Альянс.

Відповідний крок означає фундаментальну зміну, оскільки НАТО протягом десятиліть не бачило потреби в розробці широкомасштабні оборони, навіть під час війн в Афганістані та Іраку.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки... Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", - заявив один із вищих військових чиновників НАТО адмірал Роб Бауер.

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