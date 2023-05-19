Воллес заявив про загрозу більш масштабного конфлікту до кінця десятиліття
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про ризик спалаху більш масштабного глобального конфлікту до кінця десятиліття.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде більш важливою для нашого життя", - заявив міністр.
Воллес акцентував на важливості розробки чіткого графіка збільшення військових витрат до 2,5% ВВП.
Міністр заявив про ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення на територію України, а також про загрозу "зростання Китаю" й поширення екстремізму в Африці.
"Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу... Нам усім треба бути готовими до цього", - заявив Воллес та додав, що світ переживає "кінець аномального періоду після холодної війни".
НАТО готується до ризику війни з Росією
Варто додати, що, згідно з даними Reuters, під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери країн-членів планують затвердити тисячі сторінок секретних військових планів, які описуватимуть відповідь у разі російського нападу на Альянс.
Відповідний крок означає фундаментальну зміну, оскільки НАТО протягом десятиліть не бачило потреби в розробці широкомасштабні оборони, навіть під час війн в Афганістані та Іраку.
"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки... Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", - заявив один із вищих військових чиновників НАТО адмірал Роб Бауер.
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