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Воллес: зараз в Україні перебуває 97% армії Росії

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Лондон, Середа 15 лютого 2023 11:47
Воллес: зараз в Україні перебуває 97% армії Росії Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Зараз війні проти України залучено майже всю російську армію. Мова йде про 97%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса в ефірі ВВС.

Він зазначив, що попри це Росія не змогла зібрати такої сили, щоб "пробити" оборону України.

"Швидше, ми просто бачили спробу просування", - сказав Воллес.

Британський міністр наголосив, що таке використання армії РФ "дорого обходиться".

"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, майже уся російська армія, знаходиться в Україні", - заявив Воллес.

Нагадаємо, при цьому втрати російської армії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 139 770 військових вбитими.

Також російська армія з лютого 2022 року втратила понад 9000 одиниць військової техніки - транспортних засобів та одиниць важкого озброєння.

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