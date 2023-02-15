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Уоллес: сейчас в Украине находится 97% армии России

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Лондон, Среда 15 февраля 2023 11:47
Уоллес: сейчас в Украине находится 97% армии России Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сейчас войне против Украины привлечена почти вся российская армия. Речь идет о 97%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в эфире BBC.

Он отметил, несмотря на это, Россия не смогла собрать такой силы, чтобы "пробить" оборону Украины.

"Скорее, мы просто видели попытку продвижения", - сказал Уоллес.

Британский министр подчеркнул, что такое использование армии РФ "дорого обходится".

"Это обошлось огромной ценой для российской армии. Сейчас мы оцениваем, что 97% российской армии, почти вся российская армия находится в Украине", - заявил Уоллес.

Напомним, при этом потери российской армии в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 139 770 военных убитыми.

Также российская армия с февраля 2022 года потеряла более 9000 единиц военной техники - транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

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