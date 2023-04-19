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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Воллес вірить в успіх контрнаступу ЗСУ, однак війна не завершиться в 2023 році

Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений у контрнаступі наших воїнів. Однак війна в Україні може продовжитись й в наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Я оптимістично налаштований, що між цим і наступним роками, я думаю, що Україна продовжить мати імпульс і позицію сили. Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде одного чарівного моменту, коли Росія розвалиться", - заявив міністр.

Воллес відзначив, що стримав власну оцінку щодо перспектив війни та зауважив, що російський диктатор Володимир Путін "не показав жодних ознак ослаблення" попри втрати у 223 000 загиблих або поранених.

"Важко передбачити, які втрати він готовий терпіти, перш ніж він дійсно зрозуміє, що гра закінчена. Я просто намагаюся керувати очікуваннями, що жоден наступ не призведе раптово до краху російської армії", - додав міністр.

За словами Воллеса, ЗСУ ймовірно наступатимуть там, де більшість російських військ страждають від поганого морального стану, погано харчуються, керуються, екіпіруються та навчаються. Водночас там "все ще багато людей", а Путін готовий "заштовхнути більше людей у свою м’ясорубку".

Міністр відзначив, що підтримка України з боку союзників залишається сильною й лише Київ вирішуватиме, коли розпочати переговори про припинення бойових дій із позиції сили.

"Ми можемо допомогти їм досягти цієї позиції сили. Імпульс все ще з ними. Можливо, це не дуже швидкий імпульс, але він, безперечно, йде вперед. Імпульс має значення", - відзначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії на фронті, серед них й оборона Бахмута. Водночас командування має плани щодо звільнення територій від окупантів.

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