Воллес вірить в успіх контрнаступу ЗСУ, однак війна не завершиться в 2023 році
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений у контрнаступі наших воїнів. Однак війна в Україні може продовжитись й в наступному році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Я оптимістично налаштований, що між цим і наступним роками, я думаю, що Україна продовжить мати імпульс і позицію сили. Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде одного чарівного моменту, коли Росія розвалиться", - заявив міністр.
Воллес відзначив, що стримав власну оцінку щодо перспектив війни та зауважив, що російський диктатор Володимир Путін "не показав жодних ознак ослаблення" попри втрати у 223 000 загиблих або поранених.
"Важко передбачити, які втрати він готовий терпіти, перш ніж він дійсно зрозуміє, що гра закінчена. Я просто намагаюся керувати очікуваннями, що жоден наступ не призведе раптово до краху російської армії", - додав міністр.
За словами Воллеса, ЗСУ ймовірно наступатимуть там, де більшість російських військ страждають від поганого морального стану, погано харчуються, керуються, екіпіруються та навчаються. Водночас там "все ще багато людей", а Путін готовий "заштовхнути більше людей у свою м’ясорубку".
Міністр відзначив, що підтримка України з боку союзників залишається сильною й лише Київ вирішуватиме, коли розпочати переговори про припинення бойових дій із позиції сили.
"Ми можемо допомогти їм досягти цієї позиції сили. Імпульс все ще з ними. Можливо, це не дуже швидкий імпульс, але він, безперечно, йде вперед. Імпульс має значення", - відзначив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії на фронті, серед них й оборона Бахмута. Водночас командування має плани щодо звільнення територій від окупантів.
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