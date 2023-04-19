Уоллес верит в успех контрнаступления ВСУ, однако война не завершится в 2023 году
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен в контрнаступлении наших воинов. Однако война в Украине может продолжиться и в следующем году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и позицию силы. Я также считаю, что мы должны быть реалистами. Не будет одного волшебного момента, когда Россия развалится", - заявил министр.
Уоллес отметил, что сдержал собственную оценку относительно перспектив войны и отметил, что российский диктатор Владимир Путин "не показал никаких признаков ослабления" несмотря на потери в 223 000 погибших или раненых.
"Трудно предсказать, какие потери он готов терпеть, прежде чем он действительно поймет, что игра закончена. Я просто пытаюсь управлять ожиданиями, что ни одно наступление не приведет внезапно к краху российской армии", - добавил министр.
По словам Уоллеса, ВСУ вероятно будут наступать там, где большинство российских войск страдают от плохого морального состояния, плохо питаются, управляются, экипируются и учатся. В то же время там "все еще много людей", а Путин готов "затолкать больше людей в свою мясорубку".
Министр отметил, что поддержка Украины со стороны союзников остается сильной и только Киев будет решать, когда начать переговоры о прекращении боевых действий с позиции силы.
"Мы можем помочь им достичь этой позиции силы. Импульс все еще с ними. Возможно, это не очень быстрый импульс, но он, безусловно, идет вперед. Импульс имеет значение", - отметил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ уже ведут контрнаступательные действия на фронте, в том числе и оборона Бахмута. В то же время командование имеет планы по освобождению территорий от оккупантов.
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