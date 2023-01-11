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Волл-Стріт прогнозує зростання євро та провал енергетичного гамбіту Путіна

Фото: зростання євро передбачають американські фінансові аналітики (flickr.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Волл-стріт вважає, що зростання євро тільки починається, а енергетичний гамбіт диктатора Путіна провалився, оскільки тепла зима рятує Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає Bloomberg, оскільки ціни на енергоносії падають, а заклики до загальноєвропейської рецесії відходять на другий план, з’являється чіткий наратив про те, що пік економічної кризи залишився позаду, а європейські активи стали дешевшати.

Аналітики Deutsche Bank AG і Morgan Stanley прогнозують, що євро може піднятися до 1,15 долара з поточного семимісячного максимуму в 1,07 долара. Nomura International Plc передбачає зростання до 1,10 долара до кінця місяця, а Aegon Asset Management планує збільшити свою позицію у валюті.

"Енергетичний гамбіт Путіна провалився, оскільки тепла зима рятує Європу. Це кардинальна зміна настроїв порівняно з 2022 роком, коли євро впав до паритету щодо долара. Помірні температури на всьому континенті відмінили катастрофічні економічні сценарії", - констатують експерти Волл-стріт.

Однак біржовики все ще побоюються, що Росія може нарощувати ескалацію щодо України, а стабільно високі ціни на енергоносії - загальмувати зростання, проте дедалі впевненіші, що більш радикальний Європейський центральний банк підтримає євро. Сильніша інфляція чи економічні показники в США також можуть спровокувати ще одну хвилю у бік зміцнення долара за рахунок євро, якщо ФРС дотримуватиметься агресивної позиції.

"Однак тенденції за межами Європи також сприяють грі на підвищення євро. Багато інвесторів очікують послаблення долара, особливо якщо інфляція в США уповільниться, а Федеральна резервна система не підвищуватиме ставку. Відкриття кордонів Китаю відновлює ланцюжки постачання, що також сприяє європейській економіці", - додає Ліббі Черрі, фінансовий оглядач Bloomberg.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що ЄС готовий взяти на себе провідну роль у відновленні України.

Крім того, ми писали, що Путін зазнав невдачі у спробі заморозити Європу.

Нагадаємо, що, за словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, 2023-й для глобальної економіки буде важчим, ніж рік, який залишився позаду. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку, темпи зростання глобальної економіки і далі знижуватимуться. У 2023-му вони можуть сповільнитися до 2,2%.

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