Волл-Стріт прогнозує зростання євро та провал енергетичного гамбіту Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає Bloomberg, оскільки ціни на енергоносії падають, а заклики до загальноєвропейської рецесії відходять на другий план, з’являється чіткий наратив про те, що пік економічної кризи залишився позаду, а європейські активи стали дешевшати.

Аналітики Deutsche Bank AG і Morgan Stanley прогнозують, що євро може піднятися до 1,15 долара з поточного семимісячного максимуму в 1,07 долара. Nomura International Plc передбачає зростання до 1,10 долара до кінця місяця, а Aegon Asset Management планує збільшити свою позицію у валюті.

"Енергетичний гамбіт Путіна провалився, оскільки тепла зима рятує Європу. Це кардинальна зміна настроїв порівняно з 2022 роком, коли євро впав до паритету щодо долара. Помірні температури на всьому континенті відмінили катастрофічні економічні сценарії", - констатують експерти Волл-стріт.

Однак біржовики все ще побоюються, що Росія може нарощувати ескалацію щодо України, а стабільно високі ціни на енергоносії - загальмувати зростання, проте дедалі впевненіші, що більш радикальний Європейський центральний банк підтримає євро. Сильніша інфляція чи економічні показники в США також можуть спровокувати ще одну хвилю у бік зміцнення долара за рахунок євро, якщо ФРС дотримуватиметься агресивної позиції.

"Однак тенденції за межами Європи також сприяють грі на підвищення євро. Багато інвесторів очікують послаблення долара, особливо якщо інфляція в США уповільниться, а Федеральна резервна система не підвищуватиме ставку. Відкриття кордонів Китаю відновлює ланцюжки постачання, що також сприяє європейській економіці", - додає Ліббі Черрі, фінансовий оглядач Bloomberg.