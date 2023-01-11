Уолл-Стрит прогнозирует рост евро и провал энергетического гамбита Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает Bloomberg, поскольку цены на энергоносители падают, а призывы к общеевропейской рецессии отходят на второй план, появляется четкий нарратив о том, что пик экономического кризиса остался позади, а европейские активы стали дешеветь.

Аналитики Deutsche Bank AG и Morgan Stanley прогнозируют, что евро может подняться до 1,15 доллара с текущего семимесячного максимума в 1,07 доллара. Nomura International Plc предполагает рост до 1,10 доллара к концу месяца, а Aegon Asset Management планирует увеличить свою позицию в валюте.

"Энергетический гамбит Путина провалился, поскольку теплая зима спасает Европу. Это кардинальное изменение настроений по сравнению с 2022 годом, когда евро упал до паритета по отношению к доллару. Умеренные температуры на всем континенте отменили катастрофические экономические сценарии", - констатируют эксперты Уолл-стрит.

Однако биржовики все еще опасаются, что Россия может наращивать эскалацию по отношению к Украине, а стабильно высокие цены на энергоносители - затормозить рост, однако все более уверены, что радикальный Европейский центральный банк поддержит евро. Более сильная инфляция или экономические показатели в США также могут спровоцировать еще одну волну в сторону укрепления доллара за счет евро, если ФРС будет придерживаться агрессивной позиции.

"Однако тенденции за пределами Европы также способствуют игре на повышение евро. Многие инвесторы ожидают ослабления доллара, особенно если инфляция в США замедлится, а Федеральная резервная система не будет повышать ставку. Открытие границ Китая возобновляет цепочки снабжения, что также способствует европейской экономике", - добавляет Либби Черри, финансовый обозреватель Bloomberg.