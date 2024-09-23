UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей: у чому причина

Фото: Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen припинив виробництво хетчбека Polo в Європі через 40 років існування моделі, та зосередиться на менших, доступніших електромобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Volkswagen виготовляє моделі Polo у Памплоні, Іспанія, з 1984 року. На заводі в Памплоні було виготовлено понад 8,4 млн Polo, зрештою авто стало одним з найбільш продаваних машин у Європі.

Згідно з даними DataForce, Volkswagen Polo став 8-м найбільш продаваним компактним автомобілем у Європі: з січн до серпня 2024 року було продано понад 90 100 штук. Тим не менш, Volkswagen готується представити серію менших, більш доступних електромобілів, які будуть виготовлятись на заводі замість Polo. У 2026 році на заводі в Памплоні планується почати виробництво двох невеликих електричних кросоверів.

Відомо, що новинки будуть побудовані на модифікованій версії платформи Volkswagen MEB, що лежить в основі поточної серії електромобілів ID.

Незважаючи на те, що німецький автовиробник припинив виробництво Polo в Європі, модель все ще буде продаватися певний час в регіоні. Однак виробництво моделі було перенесено на завод у Карієзі, Південна Африка. До повного впровадження нової лінійки електромобілів, на іспанському заводі Volkswagen продовжать випускати кросовери T-Cross і Taigo.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
VolkswagenІспанія