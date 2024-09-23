Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей: у чому причина

Volkswagen виготовляє моделі Polo у Памплоні, Іспанія, з 1984 року. На заводі в Памплоні було виготовлено понад 8,4 млн Polo, зрештою авто стало одним з найбільш продаваних машин у Європі.

Згідно з даними DataForce, Volkswagen Polo став 8-м найбільш продаваним компактним автомобілем у Європі: з січн до серпня 2024 року було продано понад 90 100 штук. Тим не менш, Volkswagen готується представити серію менших, більш доступних електромобілів, які будуть виготовлятись на заводі замість Polo. У 2026 році на заводі в Памплоні планується почати виробництво двох невеликих електричних кросоверів.

Відомо, що новинки будуть побудовані на модифікованій версії платформи Volkswagen MEB, що лежить в основі поточної серії електромобілів ID.

Незважаючи на те, що німецький автовиробник припинив виробництво Polo в Європі, модель все ще буде продаватися певний час в регіоні. Однак виробництво моделі було перенесено на завод у Карієзі, Південна Африка. До повного впровадження нової лінійки електромобілів, на іспанському заводі Volkswagen продовжать випускати кросовери T-Cross і Taigo.