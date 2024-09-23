Volkswagen снимает с производства одну из самых популярных моделей: в чем причина

Volkswagen производит модели Polo в Памплоне, Испания, с 1984 года. На заводе в Памплоне было изготовлено более 8,4 млн Polo, со временем авто стало одной из самых продаваемых машин в Европе.

Согласно данным DataForce, Volkswagen Polo стал 8-м самым продаваемым компактным автомобилем в Европе: с января до августа 2024 года было продано более 90 100 штук. Тем не менее, Volkswagen готовится представить серию меньших, более доступных электромобилей, которые будут производиться на заводе вместо Polo. В 2026 году на заводе в Памплоне планируется начать производство двух небольших электрических кроссоверов.

Известно, что новинки будут построены на модифицированной версии Volkswagen платформы MEB, лежащей в основе текущей серии электромобилей ID.

Несмотря на то, что немецкий автопроизводитель прекратил производство Polo в Европе, модель все еще будет продаваться в регионе. Однако производство модели было перенесено на завод в Кариезе, Южная Африка. До полного внедрения новой линейки электромобилей на испанском заводе Volkswagen продолжат выпускать кроссоверы T-Cross и Taigo.