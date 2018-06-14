Volkswagen заплатить штраф 1 млрд євро через забруднення повітря

Автоконцерн розраховує на припинення розслідування після виплати штрафу

Автоконцерн Volkswagen заплатить штраф сумою в 1 млрд євро через маніпуляції компанії, пов'язані із показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобілями з дизельними двигунами. Про це заявили в прес-релізі компанії, інформує AFP.

Прокуратура німецького міста Брауншвейг, яка займалася розслідуванням "дизельного скандалу", повідомила, що компанія випустила 10 млн машин з "неприпустимими механізмами", тим самим порушивши правила інспекції автомобілів.

В компанії погодилися з фактом порушення і заявили, що виплатять штраф "тим самим визнавши свою відповідальність". Автоконцерн розраховує на припинення розслідування після виплати штрафу.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір розпочати в Україні нову програму підтримки розвитку відновлюваної енергетики. Терміни попередньої програми закінчуються 30 червня цього року.

У рамках нової програми USELF-III банк надасть Україні 250 млн євро.