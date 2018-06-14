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Інтерв'ю

Volkswagen заплатить штраф 1 млрд євро через забруднення повітря

НовиниВ світі    14.06.2018 - 01:01
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Автоконцерн розраховує на припинення розслідування після виплати штрафу

Автоконцерн Volkswagen заплатить штраф сумою в 1 млрд євро через маніпуляції компанії, пов'язані із показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобілями з дизельними двигунами. Про це заявили в прес-релізі компанії, інформує AFP.

Прокуратура німецького міста Брауншвейг, яка займалася розслідуванням "дизельного скандалу", повідомила, що компанія випустила 10 млн машин з "неприпустимими механізмами", тим самим порушивши правила інспекції автомобілів.

В компанії погодилися з фактом порушення і заявили, що виплатять штраф "тим самим визнавши свою відповідальність". Автоконцерн розраховує на припинення розслідування після виплати штрафу.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір розпочати в Україні нову програму підтримки розвитку відновлюваної енергетики. Терміни попередньої програми закінчуються 30 червня цього року.

У рамках нової програми USELF-III банк надасть Україні 250 млн євро.

 

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Теги публікації: Volkswagen, окружающая среда, загрязнение воздуха, экология  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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