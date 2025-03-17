Volkswagen розпочав випуск доступного кросовера на базі Polo

Очікується, що чотириметровий автомобіль з напівзалежною задньою підвіскою і переднім приводом буде коштувати від 17,2 тисячі доларів, а топ-версія потягне на 24 тисячі доларів.

Прем'єра Volkswagen Tera відбулася на початку місяця, а тепер розпочалося виробництво на заводі у Таубаті (Бразилія). На тому самому майданчику збирають Polo на архітектурі MQB A0. Хоча техніка не підтверджена, вважається, що кросовер отримає 1,0-літровий трициліндровий турбомотор на 116 сил та 6-ступінчастий "автомат".

На офіційних знімках можна помітити тільки топ-версію зі світлодіодною оптикою, модними легкосплавними дисками, планшетом медіасистеми та сенсорним блоком клімат-контролю. Проте базовий Volkswagen Tera виявиться утилітарним, адже інакше привабливу ціну запропонувати не вдасться. За неофіційними даними, буде варіант із атмосферним мотором та "механікою".

У Бразилії продажі Volkswagen Tera стартують наприкінці весни, а до кінця року модель запропонують на інших американських ринках, в Аргентині, Чилі, Колумбії та Уругваї. Потім кросовер може з'явитися у Мексиці та Африці.