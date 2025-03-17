Volkswagen начал выпуск доступного кроссовера на базе Polo

Ожидается, что четырехметровый автомобиль с полузависимой задней подвеской и передним приводом будет стоить от 17,2 тысячи долларов, а топ-версия потянет на 24 тысячи долларов.

Премьера Volkswagen Tera состоялась в начале месяца, а теперь началось производство на заводе в Таубате (Бразилия). На той же площадке собирают Polo на архитектуре MQB A0. Хотя техника не подтверждена, считается, что кроссовер получит 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор на 116 сил и 6-ступенчатый "автомат".

На официальных снимках можно заметить только топ-версию со светодиодной оптикой, модными легкосплавными дисками, планшетом медиасистемы и сенсорным блоком климат-контроля. Тем не менее базовый Volkswagen Tera окажется утилитарным, ведь иначе привлекательную цену предложить не удастся. По неофициальным данным, будет вариант с атмосферным мотором и "механикой".

В Бразилии продажи Volkswagen Tera стартуют в конце весны, а до конца года модель предложат на других американских рынках, в Аргентине, Чили, Колумбии и Уругвае. Затем кроссовер может появиться в Мексике и Африке.