Volkswagen припинить випуск свого популярного бензинового двигуна: у чому причина

Компанія Volkswagen найближчим часом готується зняти з виробництва популярний бензиновий турбомотор 1,4 TSI. У відкритій базі Мінпромторгу Китаю з'явилися відомості про оновлений Golf. З документів випливає, що після локальної модернізації хетчбек втратить цей мотор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome .

Відомо, що йому на зміну прийде більш сучасний агрегат 1.5 TSI EA211 Evo. Важливий нюанс: китайський Golf – це остання модель фірми Volkswagen, яка доступна з цим турбомотором, тобто епоха ось-ось піде.

Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo дебютував у 2016 році: його головна особливість – робота за економічним циклом Міллера. Також цей двигун відрізняється турбокомпресором із змінною геометрією, а Volkswagen заявляє про кращу паливну економічність та екологічність, старший двигун вже не може конкурувати з ним за цими параметрами. Прогрес по віддачі символічний: у випадку з восьмим Golf потужність збільшиться на 10 кінських сил.

У Китаї з 1,5-літровим двигуном працюватиме той самий 7-ступінчастий преселективний "робот". У Європі є й версії з 6-ступінчастою "механікою", але в Китаї така зв'язка не потрібна. За аналогією з "глобальним" Golf, китайський хетчбек чекає на зміну передньої маски.

Зараз ціни на китайські Volkswagen Golf стартують з 17,1 тисячі євро з урахуванням знижок. Європейцям про такі прайс-листи тільки мріяти, адже в Німеччині базовий Golf коштує від 28,3 тисячі євро, а оснащений він простіше.