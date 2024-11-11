ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Volkswagen припинить випуск свого популярного бензинового двигуна: у чому причина

Понеділок 11 листопада 2024 11:16
UA EN RU
Volkswagen припинить випуск свого популярного бензинового двигуна: у чому причина Фото: Volkswagen припинить випуск свого популярного бензинового двигуна (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen найближчим часом готується зняти з виробництва популярний бензиновий турбомотор 1,4 TSI. У відкритій базі Мінпромторгу Китаю з'явилися відомості про оновлений Golf. З документів випливає, що після локальної модернізації хетчбек втратить цей мотор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome.

Відомо, що йому на зміну прийде більш сучасний агрегат 1.5 TSI EA211 Evo. Важливий нюанс: китайський Golf – це остання модель фірми Volkswagen, яка доступна з цим турбомотором, тобто епоха ось-ось піде.

Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo дебютував у 2016 році: його головна особливість – робота за економічним циклом Міллера. Також цей двигун відрізняється турбокомпресором із змінною геометрією, а Volkswagen заявляє про кращу паливну економічність та екологічність, старший двигун вже не може конкурувати з ним за цими параметрами. Прогрес по віддачі символічний: у випадку з восьмим Golf потужність збільшиться на 10 кінських сил.

У Китаї з 1,5-літровим двигуном працюватиме той самий 7-ступінчастий преселективний "робот". У Європі є й версії з 6-ступінчастою "механікою", але в Китаї така зв'язка не потрібна. За аналогією з "глобальним" Golf, китайський хетчбек чекає на зміну передньої маски.

Зараз ціни на китайські Volkswagen Golf стартують з 17,1 тисячі євро з урахуванням знижок. Європейцям про такі прайс-листи тільки мріяти, адже в Німеччині базовий Golf коштує від 28,3 тисячі євро, а оснащений він простіше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen Автомобільний ринок
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста