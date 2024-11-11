Volkswagen прекратит выпуск своего популярного бензинового двигателя: в чем причина

Компания Volkswagen в ближайшее время готовится снять с производства популярный бензиновый турбомотор 1,4 TSI. В открытой базе Минпромторга Китая появились сведения об обновленном Golf. Из документов следует, что после локальной модернизации хэтчбек потеряет этот мотор.

Известно, что ему на смену придет более современный агрегат 1.5 TSI EA211 Evo. Важный нюанс: китайский Golf – это последняя модель фирмы Volkswagen, которая доступна с этим турбомотором, то есть эпоха вот-вот уйдет.

Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo дебютировал в 2016 году: его главная особенность – работа по экономическому циклу Миллера. Также этот двигатель отличается турбокомпрессором с изменяющейся геометрией, а Volkswagen заявляет о лучшей топливной экономичности и экологичности, старший двигатель уже не может конкурировать с ним по этим параметрам. Прогресс по отдаче символичен: в случае с восьмым Golf мощность увеличится на 10 лошадиных сил.

В Китае с 1,5-литровым двигателем будет работать тот же 7-ступенчатый преселективный "робот". В Европе есть и версии с 6-ступенчатой "механикой", но в Китае такая связка не требуется. По аналогии с "глобальным" Golf, китайский хэтчбек ждет смену передней маски.

Сейчас цены на китайские Volkswagen Golf стартуют с 17,1 тысяч евро с учетом скидок. Европейцам о таких прайс-листах только мечтать, ведь в Германии базовый Golf стоит от 28,3 тысяч евро, а оснащен он проще.