У Volkswagen придумали, як різко скоротити збитки: названі ключові кроки

Volkswagen планує зменшити зарплати своїм працівникам з метою тотальної економії. Автогігант, що переживає фінансову кризу, може незабаром зважитися на нові заходи, які повинні допомогти йому скоротити витрати, пов'язані з основним брендом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел, на порядку денному зниження зарплат на 10 відсотків, а також дворічна заморозка розміру окладів та інші обмеження.

У рамках нового пакету заходів Volkswagen може також скоротити бонуси для топ-менеджерів головного бренду. Крім того, все ще обговорюється можливість закриття - вперше в історії - деяких виробничих майданчиків у Німеччині.

З початку жовтня керівництво Volkswagen щотижня проводить зустрічі з профспілками, обговорюючи скорочення витрат та оптимізацію виробництва. Робітники, однак, запевняють, що чіткої стратегії концерн все ще не має.

Вперше про можливе закриття заводів Volkswagen на батьківщині, яке обернеться багатотисячними звільненнями, стало відомо у вересні. Пояснювалося це зростаючим тиском з боку азіатських конкурентів, які витісняють Volkswagen на пріоритетному для нього ринку електрокарів. Особливо болісною для німців стала втрата частки ринку в Китаї, який протягом десятиліть приносив стабільний прибуток.

У вересні повідомлялося, що Volkswagen скорочує робітників у Китаї задля економії. Частина німців, що там працюють, повернеться до Німеччини. Рік тому бос бренду Volkswagen Томас Шефер попередив про лихоліття і закликав готуватися до жорсткої економії. У листопаді 2023-го він визнав марку неконкурентоспроможною.