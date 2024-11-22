Volkswagen представив новий Tiguan: з одним мотором та новими опціями

Volkswagen поки що не розкрив точні габарити американського Tiguan. Салон повністю повторює інтер'єри інших споріднених моделей. На передній панелі розташовані дисплей приладів на 10,25 дюйма і планшет медіасистеми діагоналлю 12,9 або 15 дюймів. Селектор трансмісії переїхав на кермову колонку, а його місце зайняли підсклянники та відсіки для дріб'язку.

У дорогих версіях доступні шкіряне оздоблення, передні крісла з підігрівом, вентиляція та масажер, контурне підсвічування, проекційний дисплей, тризонний клімат-контроль та аудіосистема Harman Kardon з дванадцятьма динаміками.

В основі передбачувано лежить платформа MQB Evo, а завдяки розширеному використанню високоміцної сталі та алюмінію новий довгобазний Tiguan виявився на 77 кг легшим за свого попередника. Для Америки запропоновано лише один турбомотор 2.0 TSI сімейства EA888, який розвиває 204 к.с. Він працює в парі з восьмиступінчастим "автоматом", привід – передній або повний.

Продаж новинки розпочнеться найближчими місяцями. Американський Volkswagen Tiguan традиційно випускатимуть у Мексиці. Ціни на авто поки що не оголошені. Tiguan попереднього покоління – це бестселер марки в США з результатом продажів у 76 тисяч машин за 2023 рік.