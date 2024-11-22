Volkswagen представил новый Tiguan: с одним мотором и новыми опциями

Volkswagen пока не раскрыл точные габариты американского Tiguan. Салон полностью повторяет интерьеры других родственных моделей. На передней панели расположены приборный дисплей на 10,25 дюйма и планшет медиасистемы диагональю 12,9 или 15 дюймов. Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, а его место заняли подстаканники и отсеки для мелочи.

В дорогих версиях доступны кожаная отделка, передние кресла с подогревом, вентиляция и массажер, контурная подсветка, проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon с двенадцатью динамиками.

В основе предсказуемо лежит платформа MQB Evo, а благодаря расширенному использованию высокопрочной стали и алюминия новый длиннобазный Tiguan оказался на 77 кг легче своего предшественника. Для Америки предложен только один турбомотор 2.0 TSI семейства EA888, развивающий 204 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом", привод – передний или полный.

Продажа новинки начнется в ближайшие месяцы. Американский Volkswagen Tiguan будет традиционно выпускать в Мексике. Цены на авто пока не объявлены. Tiguan предыдущего поколения – это бестселлер марки в США с результатом продаж в 76 тысяч машин за 2023 год.