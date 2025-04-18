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Volkswagen представив новий седан, який замінить модель Jetta

П'ятниця 18 квітня 2025 18:21
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Volkswagen представив новий седан, який замінить модель Jetta Фото: Volkswagen представив новий седан, який замінить модель Jetta (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

У седана Volkswagen Jetta традиційно є два китайські "брати" під назвами Sagitar і Lavida. І зараз ця пара моделей готується до зміни покоління. Новий Volkswagen Sagitar був сертифікований ще в березні, а тепер в онлайн базі китайського Мінпромторгу з'явився седан Volkswagen Lavida Pro, тобто Lavida наступного покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цей автомобіль підготовлений спільним підприємством SAIC Volkswagen та широко уніфікований із попередником: платформа MQB, колісна база 2688 мм і навіть каркас кузова перейшли з нього. Але всі зовнішні панелі інші, тому Lavida Pro виглядає зовсім інакше. Обличчя зі зміщеними вниз основними гратами радіатора зроблено в сучасному стилі марки Volkswagen, причому відразу сертифіковані дві версії.

Volkswagen представив новий седан, який замінить модель Jetta

Lavida вперше має висувні ручки дверей та моноліхтар на кормі. Довжина седана зі зміною покоління зросла на 42 мм (до 4720 мм), ширина не змінилася (1806 мм), а висота стала більшою на 8 мм (тепер 1482 мм). На вибір заявлені колеса діаметром від 15 до 17 дюймів.

Новий Volkswagen Lavida Pro сертифікований із двома силовими агрегатами. Базовий атмосферний варіант на 1,5 л (110 к.с., 141 Нм) поєднується з шестиступінчастим "автоматом", а турбомотору 1.5 TSI (160 к.с., 250 Нм) додали семиступінчастий "робот" DSG з двома сухими зчепленнями.

Volkswagen представив новий седан, який замінить модель Jetta

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