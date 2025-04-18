Volkswagen представил новый седан, который заменит модель Jetta

У седана Volkswagen Jetta традиционно есть два китайских "брата" под названиями Sagitar и Lavida. И сейчас эта пара моделей готовится к смене поколения. Новый Volkswagen Sagitar был сертифицирован еще в марте, а теперь в онлайн базе китайского Минпромторга появился седан Volkswagen Lavida Pro, то есть Lavida следующего поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот автомобиль подготовлен совместным предприятием SAIC Volkswagen и широко унифицирован с предшественником: платформа MQB, колесная база 2688 мм и даже каркас кузова перешли с него. Но все внешние панели другие, поэтому Lavida Pro выглядит совершенно иначе. Лицо со смещенной вниз основной решеткой радиатора сделано в современном стиле марки Volkswagen, причем сразу сертифицированы две версии.

Lavida впервые имеет выдвижные ручки дверей и монолихтар на корме. Длина седана со сменой поколения выросла на 42 мм (до 4720 мм), ширина не изменилась (1806 мм), а высота стала больше на 8 мм (теперь 1482 мм). На выбор заявлены колеса диаметром от 15 до 17 дюймов.

Новый Volkswagen Lavida Pro сертифицирован с двумя силовыми агрегатами. Базовый атмосферный вариант на 1,5 л (110 л.с., 141 Нм) сочетается с шестиступенчатым "автоматом", а турбомотору 1.5 TSI (160 л.с., 250 Нм) добавили семиступенчатый "робот" DSG с двумя сухими сцеплениями.