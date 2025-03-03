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Volkswagen представив компактний кросовер Tera: розкриті ціни та характеристики

Понеділок 03 березня 2025 15:56
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Volkswagen представив компактний кросовер Tera: розкриті ціни та характеристики Фото: Volkswagen представив компактний кросовер Tera (vwnews.com.br)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen представила новий кросовер Tera. Модель вийде на бразильський ринок цього року і коштуватиме від 17 до 24 тисяч доларів. Технічно Tera близький до хетчбека Polo.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Volkswagen.

Прем'єра Tera пройшла у рамках бразильського карнавалу. Розроблено кросовер силами бразильського підрозділу Volkswagen. Випускатимуть його на місцевому заводі в Таубаті, а конкурувати новинці доведеться з Fiat Pulse та Renault Kardian. У модельному ряду Tera розташується нижче Nivus і T-Cross і, можливо, замінить навіть деякі версії Polo.

Volkswagen представив компактний кросовер Tera: розкриті ціни та характеристикиVolkswagen представив компактний кросовер Tera: розкриті ціни та характеристики

В основі кросовера лежить передньопривідна платформа MQB-A0. Силовий агрегат поки заявлений один – трициліндровий бензиновий турбомотор 1.0 TSI на 116 к.с. у парі з шестидіапазонним "автоматом". Оснащення топ-версій включатиме світлодіодну оптику, 10-дюймову цифрову панель приладів, медіасистему Volkswagen Play Connect з підтримкою бразильських онлайн-сервісів, бездротову зарядку та колеса діаметром 17 дюймів.

Є у Tera і кілька "пасхалок". Наприклад, напис Trip Mode On у багажнику та силуети Beetle, Gol та самого Tera на задньому склі, що має свідчити про народний статус моделі. У Бразилії Tera надійде у продаж в першому кварталі цього року.

Volkswagen представив компактний кросовер Tera: розкриті ціни та характеристики

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