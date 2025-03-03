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Volkswagen представил компактный кроссовер Tera: раскрыты цены и характеристики

Понедельник 03 марта 2025 15:56
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Volkswagen представил компактный кроссовер Tera: раскрыты цены и характеристики Фото: Volkswagen представил компактный кроссовер Tera (vwnews.com.br)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen представила новый кроссовер Tera. Модель выйдет на бразильский рынок в этом году и будет стоить от 17 до 24 тысяч долларов. Технически Tera близок к хэтчбеку Polo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Премьера Tera прошла в рамках бразильского карнавала. Разработан кроссовер силами бразильского подразделения Volkswagen. Выпускать его будут на местном заводе в Таубате, а конкурировать новинке придется с Fiat Pulse и Renault Kardian. В модельном ряду Tera расположится ниже Nivus и T-Cross и, возможно, заменит даже некоторые версии Polo.

Volkswagen представил компактный кроссовер Tera: раскрыты цены и характеристики

В основе кроссовера лежит переднеприводная платформа MQB-A0. Силовой агрегат пока заявлен один - трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1.0 TSI на 116 л.с. в паре с шестидиапазонным "автоматом". Оснащение топ-версий будет включать светодиодную оптику, 10-дюймовую цифровую панель приборов, медиасистему Volkswagen Play Connect с поддержкой бразильских онлайн-сервисов, беспроводную зарядку и колеса диаметром 17 дюймов.

Есть у Tera и несколько "пасхалок". Например, надпись Trip Mode On в багажнике и силуэты Beetle, Gol и самого Tera на заднем стекле, что должно свидетельствовать о народном статусе модели. В Бразилии Tera поступит в продажу в первом квартале этого года.

Volkswagen представил компактный кроссовер Tera: раскрыты цены и характеристики

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