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Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться, - СМИ

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Четверг 09 июня 2022 07:11
Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться, - СМИ Фото: Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде РФ уволиться по собственному желанию. В качестве компенсации работникам завода дают до шести окладов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

Речь идет о 200 сотрудниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. На заводе автомобили не выпускают с 3 марта из-за санкций США против ГАЗа. При этом производство вряд ли уже возобновится.

По словам юристов, сейчас многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и, обычно, предлагают тот же уровень компенсаций.

Напомним, крупный российский авихолдинг S7 Group отказывается от запуска лоукостера Citrus и останавливает проект по созданию ракеты-носителя легкого класса из-за западных санкций.

Мы также писали о том, что США запретили инвесторам покупать долги и акции российских компаний на вторичном рынке.

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