Volkswagen показал обновленный Multivan: идеальный для путешествий большой компанией

Минивэн Volkswagen Multivan получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая организация салона предложена только для удлиненных машин с общей длиной в 5173 мм с передним приводом, на втором и третьем рядах немецкого минивэна установлено по три отдельных кресла.

Доплата за восьмиместную версию составляет 1612 евро по сравнению с базовым пятиместным вариантом. На выбор есть бензиновый турбомотор TSI на 2,0 литра мощностью 204 л.с., либо турбодизель 2.0 TDI на 150 л.с. Оба двигателя работают в связке с преселективным "роботом" DSG.

Обновленный Multivan может взять на борт восемь человек: спереди - два места, а сзади - по три в каждом ряду. Причем сиденья сзади раздельные. Багажник рассчитан на 763 литра полезного пространства. По данным немецкого автопроизводителя, 8-местный вариант можно будет заказать с любым уровнем комплектации с конца мая.

Ранее немецкий автопроизводитель представил самый большой кроссовер длиной 5,17 метра под названием Talagon второго поколения. Новинку будут выпускать на совместном предприятии FAW-Volkswagen.