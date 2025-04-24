Volkswagen показал сразу три электрифицированных авто будущего: фото и характеристики

Компания Volkswagen усиленно работает над новыми моделями, которые будут максимально соответствовать современным запросам покупателей на разных рынках, особенно в Китае. Так, на автосалоне в Шанхае показано сразу три концепт-кара, которые максимально близки к серийным машинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый - это кроссовер Volkswagen ID. Era совместного предприятия SAIC Volkswagen. Это большой плагин-гибрид с трехрядным салоном и нетипичным для марки дизайном. ДВС работает только в режиме подзарядки тяговой батареи и не связан с колесами, с полным баком бензина кроссовер способен преодолеть 1000 км, а на чистой электротяге - около 300 км.

Кроссовер Volkswagen ID. Evo создан предприятием Volkswagen Anhui совместно с компанией JAC. Он имеет более стремительные и обтекаемые формы, в которых, впрочем, тоже не узнается фирменный стиль марки. Volkswagen ID. Evo - электромобиль, построенный на 800-вольтовой платформе. Серийная версия станет второй моделью Unyx-семьи, которую в прошлом году открыл электрический кроссовер ID.Unyx.

Третий концепт - седан Volkswagen ID. Aura, за создание которого ответственно совместное предприятие FAW Volkswagen. Этот электромобиль станет первой моделью на новой платформе Compact Main Platform (CMP), разработанной в Китае. Ее главной особенностью станет передовая электроника с продвинутым искусственным интеллектом. Кроме того, обещан полностью новый интерфейс медиасистемы, выполненный наподобие смартфонов.

Уже в этом году концепт-кары ID. Era, ID. Evo и ID. Aura превратятся в серийные модели для китайского рынка. В соответствии с объявленной в прошлом году стратегией "In China, for China", концерн Volkswagen планирует выпустить на китайский рынок 30 новых автомобилей до 2027 года.