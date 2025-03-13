Volkswagen перетворив комерційний Crafter у будинок на колесах: подробиці

Компанія Volkswagen перетворила комерційний Crafter на великий кемпер Grand California. Новинка отримала сучасну мультимедійну систему та панель управління від молодшої California з можливістю керування рядом функцій зі смартфона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Оновлення Volkswagen Grand California насамперед спрямоване на покращення мультимедійних можливостей. Так, діагональ центрального екрана збільшена з 8 до 10 дюймів із можливістю встановлення дисплея діагоналлю 12,9 дюйма. У житловій зоні з'явилася 5-дюймова панель керування кліматом. Встановивши спеціальний додаток, ряд функцій буде доступно з телефону, а також можна буде стежити за витратою води та зарядом батареї.

У Grand California є повністю обладнана кухня, душова й туалет. Система обігріву та водонагрівач працюють від газу чи електрики. На борту є плита із двома конфорками, 70-літровий холодильник, бак для чистої води об'ємом 110 літрів та бак для брудної води на 90 літрів. У стандартне оснащення включено систему компенсації бічного вітру, адаптивний круїз-контроль, контроль втоми водія, передні та задні парктроніки, а також функція розпізнавання дорожніх знаків.

За доплату для Grand California доступні підніжки з електроприводом, комплект супутникового телебачення та кондиціонер. Наприкінці року з'явиться можливість замовити сонячні панелі з вихідною потужністю 104/174 Вт. Вони призначені для зарядки додаткової батареї, і скільки буде згенеровано енергії, залежить від інтенсивності сонця.

Привід у Grand California передній або повний, але двигун один – 2,0-літровий дизель потужністю 163 кінські сили. Коробка передач – восьмидіапазонний "автомат". Ціни на новинку у Європі стартують з 88 тисяч євро.