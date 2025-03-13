ua en ru
Чт, 13 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Volkswagen превратил коммерческий Crafter в дом на колесах: подробности

Четверг 13 марта 2025 14:42
UA EN RU
Volkswagen превратил коммерческий Crafter в дом на колесах: подробности Фото: Volkswagen превратил коммерческий Crafter в дом на колесах (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen превратила коммерческий Crafter в большой кемпер Grand California. Новинка получила современную мультимедийную систему и панель управления от младшей California с возможностью управления рядом функций со смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление Volkswagen Grand California прежде всего направлено на улучшение мультимедийных возможностей. Так, диагональ центрального экрана увеличена с 8 до 10 дюймов с возможностью установки дисплея диагональю 12,9 дюйма. В жилой зоне появилась 5-дюймовая панель управления климатом. Установив специальное приложение, ряд функций будет доступен с телефона, а также можно будет следить за расходом воды и зарядом батареи.

Volkswagen превратил коммерческий Crafter в дом на колесах: подробности

В Grand California есть полностью оборудованная кухня, душевая и туалет. Система обогрева и водонагреватель работают от газа или электричества. На борту есть плита с двумя конфорками, 70-литровый холодильник, бак для чистой воды объемом 110 литров и бак для грязной воды на 90 литров. В стандартное оснащение включены система компенсации бокового ветра, адаптивный круиз-контроль, контроль усталости водителя, передние и задние парктроники, а также функция распознавания дорожных знаков.

Volkswagen превратил коммерческий Crafter в дом на колесах: подробности

За доплату для Grand California доступны подножки с электроприводом, комплект спутникового телевидения и кондиционер. В конце года появится возможность заказать солнечные панели с выходной мощностью 104/174 Вт. Они предназначены для зарядки дополнительной батареи, и сколько будет сгенерировано энергии, зависит от интенсивности солнца.

Привод у Grand California передний или полный, но двигатель один - 2,0-литровый дизель мощностью 163 лошадиные силы. Коробка передач - восьмидиапазонный "автомат". Цены на новинку в Европе стартуют с 88 тысяч евро.

Volkswagen превратил коммерческий Crafter в дом на колесах: подробности

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Volkswagen Автомобильный рынок
NEWS
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
DAILY
Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья