Volkswagen готує новий Golf: що відомо про популярний хетчбек

Також зазначається, що ключовим партнером німецького автовиробника у створенні новинки стане Rivian. Американську фірму залучать до розробки електричної архітектури та програмного забезпечення для автомобілів наступного покоління.

Проте відомо, що електричний Golf нового покоління з’явиться нескоро. Керівництво бренду сказало, що автомобільному ринку доведеться почекати до 2029 року. Проте, коли в 2029 році з’явиться електричний Golf, діюче, попереднє покоління продовжить випускатись. Таким чином, восьме покоління може стояти на конвеєрі до 2035 року. Саме тоді Європейський Союз пообіцяв заборонити продаж нових автомобілів, які генерують шкідливі викиди, фактично заборонивши двигуни внутрішнього згоряння.

Варто зазначити, що новий Golf не буде першим продуктом Volkswagen, який використає ноу-хау Rivian. Першими стануть Audi і Porsche, а автомобілі цих брендів з технологіями американського бренду з’являться вже у 2027 році.