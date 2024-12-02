Volkswagen готовит новый Golf: что известно о популярном хэтчбеке

Также отмечается, что ключевым партнёром немецкого автопроизводителя в создании новинки станет Rivian. Американская фирма будет привлечена к разработке электрической архитектуры и программного обеспечения для автомобилей следующего поколения.

Однако известно, что электрический Golf нового поколения появится не скоро. Руководство бренда сказало, что автомобильному рынку придется подождать до 2029 года. Однако, когда в 2029 году появится электрический Golf, действующее предыдущее поколение продолжит выпускаться. Таким образом, восьмое поколение может стоять на конвейере до 2035 года. В это время Европейский Союз пообещал запретить продажу новых автомобилей, генерирующих вредные выбросы, фактически запретив двигатели внутреннего сгорания.

Стоит отметить, что новый Golf не станет первым продуктом Volkswagen, который использует ноу-хау Rivian. Первыми станут Audi и Porsche, а автомобили этих брендов с технологиями американского бренда появятся уже в 2027 году.