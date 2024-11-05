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Volkswagen готує новий бюджетний кросовер: розкрито назву авто

Фото: Volkswagen готує новий бюджетний кросовер (vwnews.com.br)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen опублікував нові зображення недорогого кросовера. Компанія також розсекретила ім'я новинки: модель, раніше відома під внутрішніми позначеннями A0-SUV та Project 246, назвуть Tera, і продаватимуть її в Південній Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відомо, що новинка дебютує наступного року і займе нішу між Nivus та T-Cross. Виробництво налагодять у бразильському Таубаті – там, де випускають спрощений Polo Track.

Volkswagen Tera побудують на модульній платформі MQB-A0, яку новинка розділить із згаданими вже Polo, T-Cross і Nivus. Довжина машини складе чотири метри, а відстань між осями становитиме 2,6 метри.

За попередніми даними, у рух Tera буде приводити 1,0-літровий мотор TSI потужністю 116 кінських сил. У базовій комплектації він працюватиме у тандемі з механічною коробкою передач, а у версіях дорожче – із шестидіапазонним "автоматом".

Серійний кросовер Volkswagen Tera дебютує у 2025 році. Модель стане однією з 16 новинок, які Volkswagen запланував для Південної Америки на найближчі чотири роки.

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