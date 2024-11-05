Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер: раскрыто название авто

Известно, что новинка дебютирует на следующий год и займет нишу между Nivus и T-Cross. Производство наладят в бразильском Таубате – там, где выпускают упрощенный Polo Track.

Volkswagen Tera будет построен на модульной платформе MQB-A0, которую новинка разделит с упомянутыми уже Polo, T-Cross и Nivus. Длина машины составит четыре метра, а расстояние между осями составит 2,6 метра.

По предварительным данным, в движение Tera будет приводить 1,0-литровый мотор TSI мощностью 116 лошадиных сил. В базовой комплектации он будет работать в тандеме с механической коробкой, а в версиях дороже – с шестидиапазонным "автоматом".

Серийный кроссовер Volkswagen Tera дебютирует в 2025 году. Модель станет одной из 16 новинок, которую Volkswagen запланировал для Южной Америки на ближайшие четыре года.