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Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер: раскрыто название авто

Фото: Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер (vwnews.com.br)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen опубликовал новые изображения недорогого кроссовера. Компания также рассекретила имя новинки: модель, ранее известная под внутренними обозначениями A0-SUV и Project 246, назовут Tera и будут продавать ее в Южной Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Известно, что новинка дебютирует на следующий год и займет нишу между Nivus и T-Cross. Производство наладят в бразильском Таубате – там, где выпускают упрощенный Polo Track.

Volkswagen Tera будет построен на модульной платформе MQB-A0, которую новинка разделит с упомянутыми уже Polo, T-Cross и Nivus. Длина машины составит четыре метра, а расстояние между осями составит 2,6 метра.

По предварительным данным, в движение Tera будет приводить 1,0-литровый мотор TSI мощностью 116 лошадиных сил. В базовой комплектации он будет работать в тандеме с механической коробкой, а в версиях дороже – с шестидиапазонным "автоматом".

Серийный кроссовер Volkswagen Tera дебютирует в 2025 году. Модель станет одной из 16 новинок, которую Volkswagen запланировал для Южной Америки на ближайшие четыре года.

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VolkswagenАвтомобильный рынок