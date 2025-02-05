Volkswagen готує найдешевший кросовер: названа дата дебюту

Volkswagen продовжує підтримувати інтерес навколо Project 246 – кросовера, який стане найдоступнішим у нинішній лінійці марки. Вже відомо, що новинка отримає назву Tera і продаватиметься у Південній Америці. Дебют новинки відбудеться 2 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відомо, що новинку побудують на модульній платформі MQB-A0 – спрощеному варіанті MQB. Її автомобіль розділить з Polo, T-Cross, Virtus та Nivus. Довжина кросовера складе близько чотирьох метрів, а колісна база буде такою самою, як у Polo – 2,6 метра.

Під капотом очікується літрова "трійка" TSI потужністю 116 кінських сил. Пару їй складе механічна коробка передач, а у виконанні дорожче – шестидіапазонний "автомат".

За бразильських покупців Tera побореться з Fiat Pulse і Renault Kardian, а також новинками, що поки не вийшли на місцевий ринок, - Toyota Yaris Cross і Honda WR-V. Вартість Tera становитиме приблизно 17-18 тисяч доларів, а виробництво налагодять у бразильському Таубаті.

Volkswagen готує ще одну ймовірно недорогу новинку. Днями компанія зареєструвала торгову марку ID.EVERY1, яка може стати ім'ям "народного" електромобіля.