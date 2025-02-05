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Volkswagen готовит самый дешевый кроссовер: названа дата дебюта

Среда 05 февраля 2025 12:49
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Volkswagen готовит самый дешевый кроссовер: названа дата дебюта Фото: Volkswagen готовит самый дешевый кроссовер (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen продолжает поддерживать интерес вокруг Project 246 - кроссовера, который станет самым доступным в нынешней линейке марки. Уже известно, что новинка получит название Tera и будет продаваться в Южной Америке. Дебют новинки состоится 2 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Известно, что новинку построят на модульной платформе MQB-A0 - упрощенном варианте MQB. Ее автомобиль разделит с Polo, T-Cross, Virtus и Nivus. Длина кроссовера составит около четырех метров, а колесная база будет такой же, как у Polo - 2,6 метра.

Под капотом ожидается литровая "тройка" TSI мощностью 116 лошадиных сил. Пару ей составит механическая коробка передач, а в исполнении подороже - шестидиапазонный "автомат".

За бразильских покупателей Tera поборется с Fiat Pulse и Renault Kardian, а также новинками, пока не вышедшими на местный рынок, - Toyota Yaris Cross и Honda WR-V. Стоимость Tera составит примерно 17-18 тысяч долларов, а производство наладят в бразильском Таубате.

Volkswagen готовит еще одну вероятно недорогую новинку. На днях компания зарегистрировала торговую марку ID.EVERY1, которая может стать именем "народного" электромобиля.

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Volkswagen Автомобильный рынок
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