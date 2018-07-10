Волкер выступил за публикацию ОБСЕ серийных номеров танков на Донбассе

Публикация этих данных могла бы навсегда развеять вопросы о происхождении танков

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ следует в своих отчетах публиковать серийные номера танков на оккупированном Донбассе, чтобы раз и навсегда развеять вопросы об их происхождении. Об этом в интервью Bild рассказал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

Отметим, ранее замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ОБСЕ фиксирует серийные номера танков боевиков, однако не публикует их.

"Это (публикация серийных номеров, - ред.) было бы очень полезно. Оккупированная территория действительно не очень большая, но там больше танков, чем у Британии, Франции и Германии. Их еще не было в 2014 году. Вероятно, они откуда-то пришли ... И я уверен, что они 100% российского происхождения. Этот факт лишает меня возможности полагать, что это оружие могло поступить откуда угодно", - отметил Волкер.

Он также предположил, почему ОБСЕ все-таки не публикует серийные номера танков.

"Как я уже говорил ранее, у ОБСЕ есть конкретная задача. Было бы несправедливо поставить ее в ситуацию, которая поставила бы ее под угрозу. Тем не менее, я говорю: если эта информация (о серийных номерах, - ред.) в Германии, Франции, США или где-то еще доступны, мы не должны оставлять никаких сомнений в том, что происходит", - подчеркнул Волкер.

Кроме того, он прокомментировал упреки немецких СМИ в адрес ОБСЕ в неспособности наблюдателей доказать наличие российских танков на востоке Украины.

"Я думаю, это забавно. Почему они должны доказывать то, что видели своими глазами?", - добавил спецпредставитель США.

Напомним, ранее Волкер назвал нормальным то, что украинские войска открывают огонь на Донбассе. Кроме того, он объяснил заявления замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга о том, что обе стороны срывают минские соглашения, хотя в большинстве отчетов миссии указывается ответственность России и ее боевиков.