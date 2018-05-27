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Волкер выступил за продолжение контактов с Сурковым по ситуации на Донбассе

НовостиПолитика    27.05.2018 - 21:39
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе

Курт Волкер негативно воспринимает такое решение, как отстранение Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу и переговорщика. Об этом заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщает Крым Реалии.

В частности, по мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе.

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет. Но в то же самое время, если они решат сделать замену, - а это прерогатива президента Путина - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решение действительно находятся в его руках", - сообщил он.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Волкера ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну".

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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