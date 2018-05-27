Конфликт на Донбассе перешел в активную фазу - "горячую войну"

Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну". Об этом заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщает Крым Реалии.

В частности, он заявил, что, по его выражению, и ответственность за это лежит на России, также как ключи к завершению конфликта.

Волкер также отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", ‒ сказал он.

Стоит отметить, что Волкер постоянно во время визитов в Украину, а также во время переговоров и в интервью подчеркивает не только необходимость дипломатических отношений для урегулирования конфликта или ситуации вдоль линии разграничения, но и гуманитарные страдания гражданских.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Волкера миротворческие силы Организации Объединенных Наций (ООН) должны заменить российские войска на Донбассе.

Он также подчеркнул, что действия России на Донбассе - военная операция.