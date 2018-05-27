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Волкер виступив за продовження контактів з Сурковим по ситуації на Донбасі

НовиниПолітика    27.05.2018 - 21:39
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спілкування з Сурковим сприяє вирішенню ситуації на Донбасі

Курт Волкер негативно сприймає таке рішення, як відсторонення Владислава Суркова з посади уповноваженого президента Росії по Донбасу і парламентера. Про це заявив Курт Волкер, спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України, повідомляє Крим Реалії.

Зокрема, на думку Волкера, спілкування з Сурковим сприяє вирішенню ситуації на Донбасі.

"Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну - ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не буде продовжувати. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, що передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його обере. Але в той же самий час, якщо вони вирішать зробити заміну, - а це прерогатива президента Путіна - ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв'язку з президентом Путіним. Так як рішення дійсно знаходяться в його руках", - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на думку Волкера ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну".

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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