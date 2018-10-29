Волкер и Сурков ведут переписку о новой встрече

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Конкретная дата встречи Волкера и Суркова пока не назначена

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента Российской Федерации (РФ) Владислав Сурков ведут переписку о новой встрече. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "Интерфакс-Украина".

По словам Волкера, на данный момент точной даты встречи пока нет, но переговоры о ее проведении продолжаются.

"Пока такой нет в графике. Мы ведем диалог, переписку, чтобы обсудить наши позиции. Посмотрим, удастся ли нам договориться о встрече, которая была бы продуктивной", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле текущего года в России заявили о "паузе" в работе нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) и в переговорах между Волкером и Сурковым.

Отметим, ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что канал переговоров между специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым является более перспективным, чем минский процесс.