ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Волкер и Сурков ведут переписку о новой встрече

Новости » Политика    29.10.2018 - 11:40
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Конкретная дата встречи Волкера и Суркова пока не назначена

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента Российской Федерации (РФ) Владислав Сурков ведут переписку о новой встрече. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "Интерфакс-Украина".

По словам Волкера, на данный момент точной даты встречи пока нет, но переговоры о ее проведении продолжаются.

"Пока такой нет в графике. Мы ведем диалог, переписку, чтобы обсудить наши позиции. Посмотрим, удастся ли нам договориться о встрече, которая была бы продуктивной", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле текущего года в России заявили о "паузе" в работе нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) и в переговорах между Волкером и Сурковым. 

Отметим, ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что канал переговоров между специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым является более перспективным, чем минский процесс.

Повышение тарифов на газ способствует реформе энергорынка Украины, - Волкер Волкер поддержал инициативу Европарламента о спецпредставителе по Донбассу и Крыму
Новости Украины Владислав СурковКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь