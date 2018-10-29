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Волкер і Сурков ведуть листування про нову зустріч

Новини » Політика    29.10.2018 - 11:40
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Конкретна дата зустрічі Волкера і Суркова поки не призначена

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер і помічник президента Російської Федерації (РФ) Владислав Сурков ведуть листування про нову зустріч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Волкера "Інтерфакс-Україна".

За словами Волкера, на даний момент точної дати зустрічі поки немає, але переговори про її проведення тривають.

"Поки такої немає в графіку. Ми ведемо діалог, листування, щоб обговорити наші позиції. Подивимося, чи вдасться нам домовитися про зустріч, яка була б продуктивною", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в квітні поточного року у Росії заявили про "паузу" в роботі нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) та у переговорах між Волкером і Сурковим.

Зазначимо, раніше екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив, що канал переговорів між спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим є більш перспективним, ніж мінський процес.

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Новини України Владислав СурковКурт Волкер
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