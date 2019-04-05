Волкер сравнил выборы в Украине с выборами в США и Франции

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции и США, отметив, что в стране проходят подлинно демократические выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью программе NewsHour для PBS.

По его словам, в Украине сейчас проходят "подлинно демократические выборы".

"Выборы в Украине подобные выборам, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже в Соединенных Штатах… И сейчас перед украинским обществом стоит такой выбор. Хотят они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы. Или того, кто, видимо, разочаровывает их в некоторых вопросах, однако сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?" - сказал Волкер.

Волкер заявил, что РФ вторглась в Украину и захватила часть ее территории, ведет борьбу и прибегает к пропаганде и кибератакам. Представитель США отметил, что РФ пытается манипулировать выборами в Украине.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019. По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Вчера ЦИК обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам, у Владимира Зеленского поддержка 30,24% избирателей, у Петра Порошенко - 15,95%.