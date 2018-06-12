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Волкер считает неудачным предложение РФ о "силах защиты" ОБСЕ на Донбассе

НовостиПолитика    12.06.2018 - 17:50
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США поддерживают размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает неудачным предложение Российской Федерации (РФ) о "силах защиты" ОБСЕ на Донбассе. Об этом он написал в Тwitter.

"Мы продолжаем оказывать поддержку миротворческим силам, санкционированным ООН, в целях содействия осуществлению минских соглашений, но предложение России в отношении "сил защиты" ОБСЕ является неудачным", - написал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что российская сторона на переговорах в нормандском формате предложила ввести на Донбасс "тотально фейковую" миссию ООН

Отметим, глава МИД России Сергей Лавров, по результатам встречи в нормандском формате заявил, что предложения США и Украины по размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе полностью разрушает минские договоренности.

Накануне встречи в МИД РФ, говоря о миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявили, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса". Кроме того, в Кремле заявляли, что миротворческая миссия должна обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ.

Волкер: из-за вмешательства РФ на Донбассе война и гуманитарный кризис РФ захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море, - Госрыбагентство
Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, миротворцы, Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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