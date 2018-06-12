Волкер считает неудачным предложение РФ о "силах защиты" ОБСЕ на Донбассе

США поддерживают размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает неудачным предложение Российской Федерации (РФ) о "силах защиты" ОБСЕ на Донбассе. Об этом он написал в Тwitter.

"Мы продолжаем оказывать поддержку миротворческим силам, санкционированным ООН, в целях содействия осуществлению минских соглашений, но предложение России в отношении "сил защиты" ОБСЕ является неудачным", - написал он.

We continue to support a UN-mandated peacekeeping force to facilitate implementation of Minsk agreements, but Russia’s proposal for an OSCE “protection force” is a non-starter. pic.twitter.com/5L7aFuqzu0 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 12, 2018

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что российская сторона на переговорах в нормандском формате предложила ввести на Донбасс "тотально фейковую" миссию ООН.

Отметим, глава МИД России Сергей Лавров, по результатам встречи в нормандском формате заявил, что предложения США и Украины по размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе полностью разрушает минские договоренности.

Накануне встречи в МИД РФ, говоря о миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявили, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса". Кроме того, в Кремле заявляли, что миротворческая миссия должна обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ.