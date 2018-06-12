Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Волкер вважає невдалою пропозицію РФ про "сили захисту" ОБСЄ на Донбасі

НовиниПолітика    12.06.2018 - 17:50
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США підтримують розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер вважає невдалою пропозицію Російської Федерації (РФ) про "сили захисту" ОБСЄ на Донбасі. Про це він написав у Тwitter.

"Ми продовжуємо надавати підтримку миротворчим силам, санкціонованим ООН, з метою сприяння здійсненню мінських угод, але пропозиція Росії щодо "сил захисту" ОБСЄ є невдалою", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що російська сторона на переговорах у нормандському форматі запропонувала ввести на Донбас "тотально фейковую" місію ООН.

Зазначимо, глава МЗС Росії Сергій Лавров, за результатами зустрічі в нормандському форматі заявив, що пропозиції США та України щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі повністю руйнує мінські домовленості.

Напередодні зустрічі в МЗС РФ, кажучи про миротворчу місію ООН на Донбасі, заявили, що "будь-які формати міжнародного сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнської кризи, в тому числі по лінії ООН, повинні спиратися на згоду самих сторін конфлікту - Києва і Донбасу". Крім того, у Кремлі заявляли, що миротворча місія має забезпечувати безпеку місії ОБСЄ.

Волкер: через втручання РФ на Донбасі війна та гуманітарна криза РФ захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі, - Держрибагентство
Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, миротворцы, Курт Волкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся