Волкер вважає невдалою пропозицію РФ про "сили захисту" ОБСЄ на Донбасі

США підтримують розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер вважає невдалою пропозицію Російської Федерації (РФ) про "сили захисту" ОБСЄ на Донбасі. Про це він написав у Тwitter.

"Ми продовжуємо надавати підтримку миротворчим силам, санкціонованим ООН, з метою сприяння здійсненню мінських угод, але пропозиція Росії щодо "сил захисту" ОБСЄ є невдалою", - написав він.

We continue to support a UN-mandated peacekeeping force to facilitate implementation of Minsk agreements, but russia's proposal for an OSCE "force protection" is a non-starter. pic.twitter.com/5L7aFuqzu0 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що російська сторона на переговорах у нормандському форматі запропонувала ввести на Донбас "тотально фейковую" місію ООН.

Зазначимо, глава МЗС Росії Сергій Лавров, за результатами зустрічі в нормандському форматі заявив, що пропозиції США та України щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі повністю руйнує мінські домовленості.

Напередодні зустрічі в МЗС РФ, кажучи про миротворчу місію ООН на Донбасі, заявили, що "будь-які формати міжнародного сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнської кризи, в тому числі по лінії ООН, повинні спиратися на згоду самих сторін конфлікту - Києва і Донбасу". Крім того, у Кремлі заявляли, що миротворча місія має забезпечувати безпеку місії ОБСЄ.