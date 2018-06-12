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Интервью

Россия предлагает "тотально фейковую" миссию ООН на Донбассе, - Климкин

НовостиПолитика    12.06.2018 - 09:12
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин рассказал об итогах саммита в нормандском формате

Российская сторона на переговорах в нормандском формате предложила ввести на Донбасс  "тотально фейковую" миссию ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".

"Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных", - сообщил Климкин.

Он также отметил, что Россия по-другому понимает, какой должна быть миссия ООН на Донбассе, и предлагает "тотально фейковую" миссию для защиты только наблюдателей миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее Климкин после переговоров министров стран "нормандской четверки" в Берлине заявил, что необходимо сохранять давление на Российскую Федерацию по всем без исключения политическим заключенным.

 

В ОБСЕ зафиксировали более 400 взрывов на Донбассе
Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, миротворцы, Павел Климкин, нормандский формат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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