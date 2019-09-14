Волкер: РФ еще не показала политическую волю завершить конфликт на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает корреспондент РБК-Украина.

Волкер также прокомментировал возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

"Свободные выборы могут состояться лишь в честной и свободной, безопасной среде... Пока Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт", - сказал он.

Американский дипломат также подчеркнул, что Россия пыталась использовать конфликт для давления на Украину и украинскую политику, "но это не получается".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. По словам Волкера, обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса Россия должна сначала вывести оттуда свои войска.

Добавим также, президент США Дональд Трамп поздравил Украину и РФ с проведенным обменом политзаключенными. По его словам, нынешний обмен может стать "гигантским" шагом к миру между Украиной и РФ.